VfB verpflichtet Arevalo - Verkündung steht noch aus

Der Wechsel von Stürmer Jeremy Arevalo zum VfB Stuttgart ist fix. Entsprechende Medienberichte decken sich mit dpa-Informationen. Da die Ausstiegsklausel im Vertrag des 20-Jährigen bei seinem Club Racing Santander aber erst im neuen Jahr greift, dürfte es bis zur offiziellen Verkündung des Transfers noch etwas dauern. Unter anderem hatten auch die »Bild« und Sky darüber berichtet.

Arevalo soll beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 erhalten und den Fußball-Bundesligisten rund sieben Millionen Euro Ablöse kosten. Für den spanischen Zweitligisten Santander erzielte der Ecuadorianer in dieser Saison bislang acht Tore in 18 Spielen. Bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko könnte er mit Ecuador in der Gruppenphase auf Deutschland treffen.