VfB und Freiburg zum Start dreimal samstags

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Europa-League-Teilnehmer VfB Stuttgart und SC Freiburg treten an den ersten fünf Spieltagen der Fußball-Bundesliga jeweils dreimal samstags an. Das Heimspiel zum Saisonstart des Sport-Clubs gegen den FC Augsburg findet am 23. August (15.30 Uhr) und damit ebenso an einem Samstag statt wie der zeitgleiche Auftakt von DFB-Pokalsieger Stuttgart beim 1. FC Union Berlin. Das ergeben die genauen Ansetzungen der ersten fünf Spieltage, die die Deutsche Fußball Liga bekanntgab.

Heidenheim an ersten fünf Spieltagen samstags um 15.30 Uhr

Parallel dazu startet der 1. FC Heidenheim mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim mit der Auswärtspartie beim Vize-Meister Bayer Leverkusen. Das erste Landesduell zwischen den badisch-schwäbischen Rivalen Freiburg und Stuttgart steigt am Samstag, 13. September (15.30 Uhr), in Freiburg. Das Duell Südbaden gegen Nordbaden zwischen Freiburg und Hoffenheim ist für Sonntag, 28. September (15.30 Uhr), angesetzt.

Heidenheim trägt alle fünf Spiele zum Auftakt samstags um 15.30 Uhr aus, dem bei den Bundesliga-Fans beliebtesten Termin. Bei Hoffenheim ist das immerhin viermal der Fall. Dazu gehört auch das Heimspiel der TSG am 20. September gegen Meister FC Bayern München.