VfB und Freiburg spielen mittwochs im DFB-Pokal-Achtelfinale

Für den VfB Stuttgart ist der Weg zur Titelverteidigung im DFB-Pokal noch weit.

Die Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart und SC Freiburg tragen ihre Achtelfinalspiele im DFB-Pokal jeweils an einem Mittwochabend aus. Titelverteidiger VfB tritt am 3. Dezember (18.00 Uhr) beim Zweitligisten VfL Bochum an, der in der zweiten Runde den Erstligisten FC Augsburg ausgeschaltet hatte. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, wird die Begegnung in der ARD und damit als eines von drei Spielen live im Free-TV übertragen.

SC Freiburg im Heimspiel gegen Zweitligisten

Freiburg empfängt zeitgleich den Zweitligisten SV Darmstadt 98, der sich gegen den Liga-Konkurrenten FC Schalke 04 durchgesetzt hatte. Dieses und alle anderen sieben Spiele des Achtelfinales sind auch live im Bezahlsender Sky zu sehen.

Stuttgart hatte sich in der zweiten Pokal-Runde mit 2:0 beim Bundesliga-Konkurrenten FSV Mainz 05 durchgesetzt. Freiburg gewann mit 3:1 beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.