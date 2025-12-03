VfB und Freiburg klare Favoriten im DFB-Pokal-Achtelfinale

Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg spielen um den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals.

DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart will im Achtelfinalspiel am Mittwoch (18.00 Uhr) beim VfL Bochum den nächsten Schritt zur Cup-Verteidigung in Berlin gehen. Der Tabellensechste der Fußball-Bundesliga ist gegen den Zweitligisten klarer Favorit. Allerdings setzten sich die Bochumer in der zweiten Runde bereits mit 1:0 gegen den Erstligisten FC Augsburg durch.

VfB Stuttgart live in der ARD

Zur gleichen Zeit will der favorisierte Bundesliga-Achte SC Freiburg mit einem Sieg gegen den Zweitligisten SV Darmstadt 98 ebenfalls ins Viertelfinale einziehen. Beide Spiele werden live bei Sky übertragen, die Partie des VfB zudem live in der ARD.

Die Viertelfinal-Begegnungen finden im Zeitraum vom 3. bis 11. Februar 2026 statt. Das Endspiel steigt am 23. Mai im Berliner Olympiastadion.