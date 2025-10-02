Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
VfB und Freiburg im Europapokal auswärts gefordert

Nach ihren Auftaktsiegen wollen Stuttgart und der Sport-Club in der Europa League nachlegen. Der VfB tritt in der Schweiz an, Freiburg in Italien.

Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg hoffen zum Abschluss der Europapokal-Woche auf Auswärtserfolge. Die Stuttgarter treten eine Woche nach ihrem Auftaktsieg in der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) beim Schweizer Fußball-Meister und Pokalsieger FC Basel an. Nach wettbewerbsübergreifend drei Siegen in Serie reisen die Schwaben von Trainer Sebastian Hoeneß durchaus selbstbewusst an.

Die Freiburger, die sich vorigen Donnerstag gegen Basel durchgesetzt hatten, spielen schon gut zwei Stunden früher beim FC Bologna (18.45 Uhr/RTL+). Vor allem für den neunmaligen italienischen Nationalspieler Vincenzo Grifo ist die Partie im Heimatland seiner Eltern etwas Besonderes.

© dpa-infocom, dpa:251002-930-112768/1