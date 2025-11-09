VfB und Freiburg bestreiten Heimspiele

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei Tage nach ihren Europa-League-Erfolgen treten der VfB Stuttgart und der SC Freiburg wieder in der Fußball-Bundesliga an. Der VfB bekommt es nach dem 2:0 gegen Feyenoord Rotterdam nun am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit dem FC Augsburg zu tun.

Gegen das Team von Trainer Sandro Wagner möchte der DFB-Pokalsieger seine Heimstärke und den Platz in der Bundesliga-Spitzengruppe bestätigen. Abgesehen vom Supercup-Duell mit den Bayern haben die Stuttgarter alle Spiele vor eigenem Publikum in dieser Spielzeit gewonnen.

Der SC Freiburg strebt gegen den FC St. Pauli das Ende seiner Sieglos-Serie in der Fußball-Bundesliga an (15.30 Uhr/DAZN). Seit fünf Partien haben die Badener nicht mehr gewonnen, die Hamburger reisen sogar mit sechs Bundesliga-Niederlagen in Serie an. In der Europa League war den Freiburgern mit dem 3:1 in Nizza der nächste Erfolg gelungen.