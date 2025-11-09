Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
VfB und Freiburg bestreiten Heimspiele

Mit Siegen möchten der VfB Stuttgart und der SC Freiburg in die Länderspielpause gehen. Beide Clubs präsentieren sich vor heimischem Publikum und haben machbare Aufgaben.

Sebastian Hoeneß und seine Stuttgarter möchten gegen den FC Augsburg den nächsten Sieg feiern. Foto: Torsten Silz/DPA
Sebastian Hoeneß und seine Stuttgarter möchten gegen den FC Augsburg den nächsten Sieg feiern.
Drei Tage nach ihren Europa-League-Erfolgen treten der VfB Stuttgart und der SC Freiburg wieder in der Fußball-Bundesliga an. Der VfB bekommt es nach dem 2:0 gegen Feyenoord Rotterdam nun am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit dem FC Augsburg zu tun.

Gegen das Team von Trainer Sandro Wagner möchte der DFB-Pokalsieger seine Heimstärke und den Platz in der Bundesliga-Spitzengruppe bestätigen. Abgesehen vom Supercup-Duell mit den Bayern haben die Stuttgarter alle Spiele vor eigenem Publikum in dieser Spielzeit gewonnen.

Der SC Freiburg strebt gegen den FC St. Pauli das Ende seiner Sieglos-Serie in der Fußball-Bundesliga an (15.30 Uhr/DAZN). Seit fünf Partien haben die Badener nicht mehr gewonnen, die Hamburger reisen sogar mit sechs Bundesliga-Niederlagen in Serie an. In der Europa League war den Freiburgern mit dem 3:1 in Nizza der nächste Erfolg gelungen.

