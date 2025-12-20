VfB-Trainingsstart voraussichtlich ohne Zagadou und Jaquez

Dan-Axel Zagadou wird dem VfB Stuttgart voraussichtlich auch zum Jahresauftakt noch nicht wieder zur Verfügung stehen. (Archivbild)

Die Verteidiger Dan-Axel Zagadou und Luca Jaquez werden dem VfB Stuttgart voraussichtlich auch zum Jahresauftakt noch fehlen. Es sei nicht damit zu rechnen, dass die Abwehrspieler nach ihren Oberschenkelverletzungen beim Trainingsstart am 3. Januar wieder voll einsteigen können, sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. »Das wird noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.«

Abwehrkollege Finn Jeltsch dürfte dagegen trotz seiner Auswechslung zur Pause beim 0:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim nicht länger ausfallen. Er hatte einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen.

Eine Woche nach dem Trainingsauftakt starten die Schwaben von Trainer Sebastian Hoeneß mit einem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen in den zweiten Saisonabschnitt der Fußball-Bundesliga.