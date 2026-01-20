VfB Stuttgart wieder mit Demirovic statt Nartey

Da geht's in die Europa League: VfB-Stürmer Demirovic übernimmt in Rom wieder den Platz von Mittelfeldspieler Nartey.

Der VfB Stuttgart wird mit Ermedin Demirovic zum Europa-League-Spiel bei der AS Rom reisen. Der Mittelstürmer werde zur Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) in den Kader von Trainer Sebastian Hoeneß zurückkehren und dort seinen zwischenzeitlichen Vertreter Nikolas Nartey ersetzen, teilte der Fußball-Bundesligist mit.

Nachdem bei Demirovic Mitte Oktober ein beginnender Bruch der Fußwurzel festgestellt worden war und der 27-Jährige daraufhin ausgefallen war, wurde der zuletzt formstarke Nartey für das Europa-League-Aufgebot des DFB-Pokalsiegers nachnominiert. In den Spielen bei Fenerbahce Istanbul und den Go Ahead Eagles Deventer wurde der 25-Jährige eingewechselt, in den Heimspielen gegen Feyenoord Rotterdam und Maccabi Tel Aviv blieb er ohne Einsatz.

VfB in Rom ohne El Khannouss

Nun wird der Belgier wieder von Demirovic verdrängt. Wie der VfB mitteilte, dürfe nach Ablauf einer Frist von 60 Tagen der ursprünglich nominierte Spieler laut dem UEFA-Reglement wieder in den Kader zurückkehren - aber nur für den Spieler, der ihn zwischenzeitlich ersetzt hat. Also für Nartey.

Auch Bilal El Khannouss wird im Olympiastadion von Rom nicht dabei sein. Der Spielmacher, der gerade mit Marokko Vize-Afrikameister geworden ist, fehlt gelbgesperrt. Er wird zum Stuttgarter Bundesliga-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Mönchengladbach wieder im Kader erwartet.

Mit einem Erfolg in Rom will der Tabellenneunte VfB am vorletzten Spieltag der Ligaphase seine Chance wahren, sich direkt für das Achtelfinale der Europa League zu qualifizieren. Dazu muss er am Ende der Ligaphase unter den acht besten Teams stehen.

Nartey könnte aber schon bei einem Erreichen der Playoffs und damit der K.o.-Phase von Coach Hoeneß wieder eingesetzt werden. Die AS Rom steht vor dem Duell mit Stuttgart punktgleich einen Rang hinter den Gästen.