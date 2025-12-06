VfB Stuttgart strebt Coup im Liga-Hit gegen Bayern an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart strebt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Bayern München eine Überraschung an. Vor heimischem Publikum möchte der Pokalsieger dem deutschen Fußball-Rekordmeister die erste Bundesliga-Niederlage der Saison zufügen. Als Sechster hat der VfB bereits zwölf Punkte Rückstand auf die Bayern an der Tabellenspitze.

Ganz andere Sorgen hat der 1. FC Heidenheim. Der Ostalb-Club möchte im Abstiegskampf den Schwung vom 2:1 bei Union Berlin mit ins Heimspiel gegen den SC Freiburg nehmen. Für die Freiburger geht es darum, den Platz in der oberen Tabellenhälfte zu festigen. Die TSG 1899 Hoffenheim tritt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Dortmund an.