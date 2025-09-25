Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
VfB Stuttgart startet gegen Vigo in die Europa League

Der VfB Stuttgart legt in der Europa League los. Gegen Celta Vigo wollen die Schwaben direkt drei Punkte einfahren.

Trainer Sebastian Hoeneß will mit dem VfB Stuttgart den ersten Sieg in der Europa League Foto: Soeren Stache/DPA
Der VfB Stuttgart startet am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) mit einem Heimspiel gegen Celta Vigo in die Europa League. Mit einem Erfolg gegen den spanischen Fußball-Erstligisten wollen sich die Schwaben gleich eine gute Ausgangslage verschaffen. 

Ob Kapitän Atakan Karazor dabei wieder in die Startelf rückt, ließ Trainer Sebastian Hoeneß zunächst offen. Beim 2:0 zuletzt gegen den FC St. Pauli war der Mittelfeldspieler erst in der Nachspielzeit eingewechselt worden. Bis auf den weiter verletzten Deniz Undav kann Hoeneß auf alle Spieler zurückgreifen.

