VfB Stuttgart leiht Ulrich an Zweitliga-Aufsteiger Ulm aus

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart leiht sein Mittelfeld-Talent Laurin Ulrich für ein Jahr an den Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm aus. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Beim VfB läuft der Vertrag mit dem 19 Jahre alten Junioren-Nationalspieler noch bis 30. Juni 2026. Ulrich feierte im November 2022 als 17-Jähriger sein Bundesliga-Debüt bei den Stuttgartern. Wegen langwieriger Krankheiten blieb es bisher jedoch bei diesem einen Einsatz im Oberhaus.

Dafür hatte Ulrich zuletzt in der Regionalliga mit drei Toren und zehn Torvorlagen in 23 Saisonspielen einen maßgeblichen Anteil am Drittliga-Aufstieg des VfB-Nachwuchsteams. In Ulm soll Ulrich nun mehr Spielpraxis auf höherem Niveau erhalten.

