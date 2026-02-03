VfB Stuttgart findet neuen Marketingvorstand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Karsten Petry wird neuer Marketingvorstand beim VfB Stuttgart. Der 50-Jährige werde seine Arbeit zum 1. Juli aufnehmen, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Petry folgt auf Rouven Kasper, der die Schwaben zum Jahresbeginn Richtung FC Bayern München verlassen hatte.

Petry, aktuell Vorstand der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sei die »ideale Person« für den VfB, sagte Präsident und Aufsichtsratschef Dietmar Allgaier in einer Mitteilung der Stuttgarter. »Er ist ein absoluter Marketing- und Vertriebsprofi und ein erfahrener Stratege, der immer aktiv innovative Lösungen und neue Wege anstrebt. Er ist weltgewandt und zudem ein vorbildlicher Teamplayer.«

Die Führungsriege der ausgegliederten Profiabteilung des VfB wächst damit wieder. Alexander Wehrle ist Vorstandschef der AG, Fabian Wohlgemuth ihr Sportvorstand. Petry wird die Bereiche Marketing und Vertrieb verantworten.