VfB startet mit Topspiel in Leverkusen - Freiburg gegen HSV

Der VfB Stuttgart startet mit dem Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Vizemeister Bayer Leverkusen aus der Winterpause. Mit einem Sieg würde der DFB-Pokalsieger nach Punkten gleichziehen mit dem Tabellendritten aus dem Rheinland. VfB-Coach Sebastian Hoeneß hat in seiner Trainerkarriere in bisher elf Pflichtspielen noch nie gegen Leverkusen gewinnen können.

Heidenheim braucht Punkte im Abstiegskampf

Wenige Stunden zuvor könnte sich der SC Freiburg mit einem Heimsieg gegen den Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr/Sky) dem oberen Tabellendrittel der Liga zumindest annähern. Dagegen will der Tabellenvorletzte 1. FC Heidenheim mit drei Punkten im parallel stattfindenden Heimspiel gegen den 1. FC Köln seine Position im Abstiegskampf wieder verbessern.

Die ebenfalls für Samstag geplante Partie der TSG Hoffenheim bei Werder Bremen wurde wegen flächendeckender Vereisungen und erheblicher Schneeverwehungen im Stadionareal an der Weser abgesagt.