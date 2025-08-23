Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
VfB startet in Berlin - Spannende Premiere in Freiburg

Der erste Bundesliga-Samstag der Saison steht auch im Zeichen der baden-württembergischen Clubs. Mehrere Gegner haben neue Trainer. Besonders viele Blicke dürften nach Freiburg gehen.

Fußball-Bundesliga
In Freiburg steigt am Samstag das Debüt von Augsburgs Sandro Wagner als Bundesliga-Trainer. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/DPA
Auch für die vier Clubs aus Baden-Württemberg beginnt am Samstag (15.30 Uhr) die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Der VfB Stuttgart tritt auswärts beim 1. FC Union Berlin an und will nach der Transfer-Saga um Stürmer Nick Woltemade auch sportlich wieder ein Zeichen setzen.

Der SC Freiburg empfängt zur gleichen Zeit den FC Augsburg. Bei den Gästen feiert Sandro Wagner, früher Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann, sein mit Spannung erwartetes Bundesliga-Debüt als Chefcoach.

Der 1. FC Heidenheim tritt auf dem heimischen Schlossberg gegen den VfL Wolfsburg mit dessen neuem Trainer Paul Simonis an, die TSG 1899 Hoffenheim ist bei Bayer Leverkusen mit Coach Erik ten Hag zu Gast.

