VfB-Stürmer Demirovic wieder komplett im Teamtraining

Nach der kurzen Weihnachtspause hat der VfB Stuttgart seinen Stürmer Ermedin Demirovic erstmals wieder komplett im Mannschaftstraining begrüßen können. Bei der ersten Einheit 2026 machte der 27-Jährige vor vielen Fans die gesamte Einheit mit. Demirovic hatte seit Oktober und damit den Großteil der bisherigen Saison wegen einer Fußverletzung gefehlt. Neben dem Bosnier war auch der erst am Freitag verpflichtete Jeremy Arévalo bereits beim Trainingsstart dabei.

Dank der beiden plant der VfB in der Winter-Transferperiode keine weiteren Offensiv-Neuzugänge. »Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass wir im Sturm jetzt noch was unternehmen werden«, sagte Sport-Vorstand Fabian Wohlgemuth. Der einstige Stürmer-Star Silas, der in der bisherigen Saison bislang ausgemustert ist, dürfte dagegen den Verein noch verlassen.