VfB spielt beim Tabellendritten Union Berlin

Der VfB Stuttgart steht in der Fußball-Bundesliga vor einer schweren Aufgabe. Das Schlusslicht der Liga tritt heute beim 1. FC Union Berlin an, der als Tabellendritter um die Qualifikation für die Champions League spielt. Dennoch hofft der VfB, seine lange Auswärts-Negativserie in Berlin zu beenden. Der bisher letzte Auswärtssieg in der Bundesliga gelang den Stuttgartern vor knapp 16 Monaten. Es war das 2:0 am 11. Dezember 2021 beim VfL Wolfsburg.