VfB-Spiel gegen Maccabi: Auch in der Nacht bleibt es ruhig

STUTTGART. Beim viel beachteten Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart gegen den israelischen Club Maccabi Tel Aviv ist es auch in der Nacht nicht zu größeren Zwischenfällen gekommen. Im Nachgang an das Spiel sei es ruhig geblieben, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Bei dem Spiel waren den Angaben nach mehrere Tausend Polizisten - statt mehrere Hundert wie bei anderen VfB-Spielen - im Einsatz.

In einer Mitteilung hatte die Polizei von einer weitgehend friedlichen Begegnung berichtet. In einem Biergarten hätten Fans Pyrotechnik gezündet. Zudem seien in der Stadt Banner und Plakate angebracht sowie Graffiti mit propalästinensischen Bezügen gesprüht worden. Ebenso prüfen Staatsanwaltschaft und Polizei Fan-Gesänge im Stadion und am Fan Meeting Point auf mögliche Strafbarkeit. (dpa)