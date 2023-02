Aktuell Land

VfB meldet Vollzug: Jovan Milosevic wechselt nach Stuttgart

Das serbische Talent Jovan Milosevic schließt sich ab der kommenden Saison dem Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart an. Der 17 Jahre alte Stürmer spielte zuletzt in seiner Heimat beim FK Vojvodina Novi Sad und erhält bei den abstiegsbedrohten Schwaben einen Vertrag bis 30. Juni 2027, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Als Ablösesumme stehen Medienberichten zufolge rund 1,2 Millionen Euro im Raum.