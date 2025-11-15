VfB-Kapitän Karazor feiert Länderspiel-Debüt für die Türkei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach drei Berufungen ohne Länderspiel-Einsatz hat Atakan Karazor vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart sein Debüt für die Türkei gefeiert. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler kam gegen Bulgarien beim 2:0 (1:0)-Erfolg in der WM-Qualifikation erstmalig zum Einsatz.

Der erste Platz in der Gruppe E und die damit verbundene direkte Teilnahme an der Endrunde im kommenden Jahr ist für die Türkei indes nur noch theoretisch möglich. Denn Spanien setzte sich zeitgleich mit 4:0 in Georgien durch und hat die klar bessere Tordifferenz.

Einwechslung in der Schlussphase

Nationaltrainer Vincenzo Montella wechselte Karazor in der 81. Minute für den früheren Bundesliga-Profi Kaan Ayhan ein. Bereits zuvor jubelte die Türkei nach einem Elfmeter von Hakan Çalhanoğlu (18.). Beim Eigentor von Atanas Tschernew stand Karazor bereits zwei Minuten auf dem Platz.

Bislang war der VfB-Kapitän mehrfach nominiert, aber nie eingesetzt worden. Entweder schaffte er es erst gar nicht in den Spieltagskader oder saß die komplette Spielzeit über auf der Bank - trotz enormer Reisestrapazen. Zuletzt hatten gesundheitliche Probleme die Premiere verhindert.