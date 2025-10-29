VfB im Pokal erneut gegen Mainz - Freiburg in Düsseldorf

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg wollen am Mittwoch ins Achtelfinale des DFB-Pokals einziehen. Der Titelverteidiger aus Stuttgart tritt zunächst um 18.00 Uhr beim FSV Mainz 05 an. In der Fußball-Bundesliga waren die Schwaben schon am Sonntag auf Mainz getroffen und hatten zuhause mit 2:1 gewonnen.

Später am Mittwochabend (20.45 Uhr) spielen dann die Freiburger bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Eine besondere Partie ist das Duell für SC-Topscorer Vincenzo Grifo, der vor zehn Jahren sein erstes Tor für den Sport-Club bei der Fortuna erzielt hatte.