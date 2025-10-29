Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
VfB im Pokal erneut gegen Mainz - Freiburg in Düsseldorf

Der VfB Stuttgart träumt von der Titelverteidigung im DFB-Pokal und will in Mainz ins Achtelfinale einziehen. Gleiches gilt für den SC Freiburg, der in Düsseldorf Favorit ist.

VfB Stuttgart und SC Freiburg
Josha Vagnoman (links/VfB Stuttgart) und Johan Manzambi (r/SC Freiburg) sind mit ihren Teams im Pokal Favorit. (Archivbild) Foto: Tom Weller/DPA
Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg wollen am Mittwoch ins Achtelfinale des DFB-Pokals einziehen. Der Titelverteidiger aus Stuttgart tritt zunächst um 18.00 Uhr beim FSV Mainz 05 an. In der Fußball-Bundesliga waren die Schwaben schon am Sonntag auf Mainz getroffen und hatten zuhause mit 2:1 gewonnen. 

Später am Mittwochabend (20.45 Uhr) spielen dann die Freiburger bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Eine besondere Partie ist das Duell für SC-Topscorer Vincenzo Grifo, der vor zehn Jahren sein erstes Tor für den Sport-Club bei der Fortuna erzielt hatte.

