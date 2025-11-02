VfB im DFB-Pokal in Bochum, Freiburg gegen Darmstadt

Für den VfB Stuttgart ist der Weg zur Titelverteidigung im DFB-Pokal noch weit.

Die Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart und SC Freiburg treffen im Achtelfinale des DFB-Pokals auf machbare Gegner. Titelverteidiger Stuttgart spielt beim Zweitligisten VfL Bochum, der SC Freiburg empfängt zum Heimspiel den Bochumer Ligakonkurrenten SV Darmstadt 98. Diese Paarungen zog der Segler Felix van den Hövel bei der Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Die Spiele in der Runde der letzten 16 finden am 2./3. Dezember statt. Die genaue Terminierung der einzelnen Begegnungen folgt in Kürze.

Der VfB traf im DFB-Pokal bereits fünfmal auf Bochum, zuletzt im August 2014. Die Bilanz der Schwaben gegen den Club aus dem Ruhrgebiet ist mit drei Siegen und zwei Niederlagen positiv. Freiburg verlor beide bisherigen Cup-Duelle gegen Darmstadt, zuletzt im November 2001.

Im Achtelfinale schon mehr als 1,4 Millionen Euro verdient

Die Pokalprämien hat der Deutsche Fußball-Bund im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Wer im Achtelfinale steht, hat bereits 1.483.202 Euro verdient. Die Viertelfinalpartien stehen Anfang und Mitte Februar auf dem Programm. Die beiden Halbfinals werden Mitte April ausgetragen und das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt am 23. Mai 2026.

Stuttgart hatte sich in der zweiten Pokal-Runde am Mittwoch mit 2:0 beim Bundesliga-Konkurrenten FSV Mainz 05 durchgesetzt. Freiburg gewann mit 3:1 beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.