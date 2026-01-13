VfB fordert die Eintracht - Krisenduell für Heidenheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beflügelt von der 4:1-Gala bei Bayer Leverkusen will der VfB Stuttgart auch am letzten Hinrunden-Spieltag der Fußball-Bundesliga drei Punkte mitnehmen. Die Schwaben treffen im Duell zweier Europapokal-Starter am heutigen Dienstag (18.30 Uhr/Sky) auf Eintracht Frankfurt. Nachdem die Hessen zum Jahresauftakt gegen Borussia Dortmund 3:3 gespielt haben, könnte es das nächste Spektakel geben.

Für den 1. FC Heidenheim indes geht es wieder mal um wichtige Zähler im Abstiegskampf. Das Team von Trainer Frank Schmidt tritt am heutigen Dienstag (20.30 Uhr/Sky) beim 1. FSV Mainz 05 an. Es ist das Duell des Tabellenletzten mit dem Vorletzten.