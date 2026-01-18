VfB erwartet Union - Augsburg hat Freiburg zu Gast

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart will zum Start in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga seinen Platz unter den Champions-League-Anwärtern festigen. Die Schwaben von Trainer Sebastian Hoeneß empfangen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) daheim den 1. FC Union Berlin.

Zum Abschluss des 18. Spieltages erwartet danach der FC Augsburg den SC Freiburg (17.30 Uhr/DAZN). Für die Augsburger, die zuletzt spät noch den 1:1-Ausgleich gegen Union kassierten, geht es um Punkte für den Klassenverbleib. Die Freiburger möchten näher an die Europapokal-Ränge heranrücken.