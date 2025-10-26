Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
VfB empfängt Mainz, Freiburg spielt in Leverkusen

Der VfB Stuttgart will in der Bundesliga den Rückschlag in der Europa League vergessen machen, der SC Freiburg fährt nach dem 2:0-Sieg gegen Utrecht zuversichtlich zum Ex-Meister Bayer Leverkusen.

Freiburgs Vincenzo Grifo erzielte zuletzt zwei Freistoßtore für den Sport-Club. Foto: Harry Langer/DPA
Freiburgs Vincenzo Grifo erzielte zuletzt zwei Freistoßtore für den Sport-Club.
Der VfB Stuttgart will im Heimspiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den FSV Mainz 05 Wiedergutmachung für die Niederlage in der Europa League in Istanbul. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß verlor am Donnerstag mit 0:1 bei Fenerbahce, könnte gegen Mainz ihre Erfolgsserie in der Bundesliga aber auf fünf Siege nacheinander ausbauen.

Zuvor hofft der SC Freiburg nach dem 2:0 in der Europa League gegen den FC Utrecht auch auf einen Erfolg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Bayer Leverkusen. Mit drei Punkten gegen den deutschen Meister von 2024 könnte der Sport-Club möglicherweise in die obere Tabellenhälfte vorrücken.

© dpa-infocom, dpa:251026-930-207880/1