VfB-Coach traut Dortmund Titel zu: Noch kein Anruf vom Onkel

Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart glaubt, dass der kommende Gegner Borussia Dortmund das Titelrennen in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison für sich entscheiden könnte. »Grundsätzlich traue ich es ihnen zu. Wenn sie jetzt - und das war längere Jahre nicht mehr so - noch oben dabei sind, haben sie es sich auch verdient, als Titelkandidat in die Endphase zu gehen«, sagte der 40-Jährige zwei Tage vor dem Duell mit dem achtmaligen deutschen Meister.