VfB bestätigt: Nasenbruch bei Verteidiger Jaquez

Der Verdacht hat sich bestätigt: Abwehrspieler Luca Jaquez vom VfB Stuttgart hat sich bei der 1:2 (0:2)-Niederlage beim 1. FC Union Berlin die Nase gebrochen. Das hätte eine eingehende Untersuchung nach der Rückkehr aus der Hauptstadt ergeben, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Für Anfang der Woche seien bei dem 22 Jahre alten Innenverteidiger weitere Untersuchungen geplant, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

Bereits am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) steht für den VfB die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal bei Zweitligist Eintracht Braunschweig an.

Jaquez hatte die Verletzung am Samstag bei einem Zweikampf mit Union-Stürmer Andrej Ilic erlitten und das Spielfeld in der 88. Minute mit blutender Nase verlassen. Die Stuttgarter hatten ihr Wechselkontingent da schon ausgeschöpft und mussten die Partie in Unterzahl beenden. Sportchef Fabian Wohlgemuth sprach anschließend von einer möglichen längeren Ausfallzeit.