VfB auch im Pokal möglicherweise ohne Mittelstädt

Der VfB Stuttgart muss möglicherweise auch im Pokalspiel beim FSV Mainz 05 auf Fußball-Nationalspieler Maximilian Mittelstädt verzichten. Ein Einsatz des Linksverteidigers sei »offen«, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Zweitrunden-Duell am Mittwoch (18.00 Uhr).

»Er hat kurz vor Schlusspfiff in Istanbul ein Eisbein bekommen. Das macht ihm noch zu schaffen«, erklärte der Trainer. »Wenn er nicht trainieren kann, werden wir da auch kein Risiko eingehen.« Mittelstädt hatte sich vergangene Woche im Europa-League-Spiel bei Fenerbahce (0:1) verletzt und dadurch die Bundesliga-Partie am vergangenen Sonntag gegen Mainz (2:1) verpasst.

Ansonsten stehen den Schwaben alle Spieler zur Verfügung. Stammkeeper Alexander Nübel wird wie gewohnt im DFB-Pokal eine Pause bekommen und durch Fabian Bredlow ersetzt. »Er hat immer bewiesen, wenn er spielt, dass er verlässlich ist. Da bin ich total überzeugt«, sagte Hoeneß.