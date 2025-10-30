Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Verteidiger Kölle verlängert in Heidenheim

Adam Kölle hat seine ersten Einsatzminuten in der Fußball-Bundesliga hinter sich. Der junge Abwehrspieler soll sich beim 1. FC Heidenheim weiter entwickeln - auch in den kommenden Jahren.

TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Heidenheim
Die Heidenheimer von Trainer Frank Schmidt verlängern mit Talent Adam Kölle. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/DPA
Die Heidenheimer von Trainer Frank Schmidt verlängern mit Talent Adam Kölle. (Archivbild)
Foto: Uwe Anspach/DPA

Der strauchelnde 1. FC Heidenheim setzt auch in den kommenden Jahren auf Talent Adam Kölle. Der 19-Jährige habe seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2029 verlängert, teilte der Fußball-Bundesligist mit. 

Der Innenverteidiger und gebürtige Tübinger stammt aus dem Heidenheimer Nachwuchsleistungszentrum und gehört seit dem Sommer zum Profikader. In bisher drei Einsätzen sammelte Kölle seine ersten Bundesliga-Minuten und erzielte ein Tor für den Tabellenvorletzten.

Fußball: Bundesliga, Fototermin Heidenheim
Adam Kölle hat sich aus dem Heidenheimer Nachwuchs zum Bundesliga-Spieler entwickelt. (Archivbild) Foto: Tom Weller/DPA
Adam Kölle hat sich aus dem Heidenheimer Nachwuchs zum Bundesliga-Spieler entwickelt. (Archivbild)
Foto: Tom Weller/DPA

