Verteidiger Kölle verlängert in Heidenheim

Der strauchelnde 1. FC Heidenheim setzt auch in den kommenden Jahren auf Talent Adam Kölle. Der 19-Jährige habe seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2029 verlängert, teilte der Fußball-Bundesligist mit.

Der Innenverteidiger und gebürtige Tübinger stammt aus dem Heidenheimer Nachwuchsleistungszentrum und gehört seit dem Sommer zum Profikader. In bisher drei Einsätzen sammelte Kölle seine ersten Bundesliga-Minuten und erzielte ein Tor für den Tabellenvorletzten.

