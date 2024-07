Versuchter Handtaschenraub - Frau erleidet Stichverletzungen

In Neu-Ulm hat ein Unbekannter einer Frau Stichverletzungen zugefügt und versucht, sie auszurauben. Die Kriminalpolizei ermittelt. (Symbolbild)

Am Bahnhof Neu-Ulm hat ein Unbekannter einer Frau Stichverletzungen zugefügt und versucht, ihre Handtasche zu rauben. Der offensichtlich alkoholisierte Mann habe die 38-Jährige am Treppenabgang eines Pendlerparkplatzes zum Bahnhof am Samstagnachmittag angesprochen, teilte die Polizei mit. Dabei habe er nach ihrer Handtasche verlangt. Als die Frau sie ihm verweigerte, griff er nach der Tasche.

Schließlich habe die Frau versucht zu flüchten und sei dabei gestürzt, hieß es. Das habe der Täter ausgenutzt, um ihr Stichverletzungen am Oberkörper zuzufügen. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne die Handtasche mitzunehmen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Geschädigte bemerkte den Angaben zufolge ihre Verletzungen zunächst gar nicht und ging zu einer Bekannten, die in der Nähe des Tatortes wohnt. Die Bekannte brachte die Frau ins Krankenhaus. Von dort aus wurde die Polizei verständigt. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm sucht nun nach dem Täter. Er werde auf etwa 30 Jahre geschätzt, hieß es.