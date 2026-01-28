Versucht, Lehrerin zu bestechen? Anzeige gegen Eltern

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Ehrgeiz mancher Eltern kennt keine Grenzen: An einer Grundschule in Amstetten im Alb-Donau-Kreis sollen Eltern versucht haben, eine Lehrerin mit Blumen und Bargeld zu bestechen. Demnach hatte die Lehrerin wohl mehrfach keine Empfehlung für das Gymnasium einer Schülerin ausgesprochen. Um doch noch eine Empfehlung zu erhalten, sollen ihr die Eltern der Schülerin mehrmals ein Geschenk angeboten haben, wie die Polizei mitteilte. Dieses lehnte die Lehrkraft ab.

Die Eltern ließen jedoch nicht locker und hinterließen der Lehrerin sogar einen vierstelligen Geldbetrag sowie Blumen, wie es hieß. Eine Empfehlung erhielt die Schülerin dennoch nicht. Die Eltern erhielten dafür eine Anzeige wegen des Verdachts der mutmaßlich versuchten Bestechung, so die Polizei.