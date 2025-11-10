Vermisster Radfahrer nach einer Woche tot in Bach gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein seit einer Woche vermisster E-Bike-Fahrer ist im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald tot in einem Bach gefunden worden. Der 44-Jährige hatte sich in der Nacht zum Sonntag vor einer Woche mit seinem Rad von Kirchzarten auf den Heimweg gemacht, wie die Polizei mitteilte. Nachdem er jedoch nicht an seinem Wohnort im wenige Kilometer entfernten Buchenbach angekommen war, meldeten Angehörige ihn laut einem Sprecher als vermisst.

In den darauffolgenden Tagen suchte die Polizei unter anderem mittels Hubschrauber und Spürhunden nach dem Mann, wie der Sprecher sagte. Am vergangenen Sonntagvormittag wurde der 44-Jährige den Angaben nach leblos in einem Bach gefunden. Wie er ums Leben kam, war laut dem Polizeisprecher zunächst unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Straftat gab es zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an.