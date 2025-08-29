Vermisster Junge und Mama wieder da - beide wohlauf

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein tagelang vermisster Zweijähriger und seine Mutter aus Mannheim sind wieder aufgetaucht. Die 41-Jährige und ihr Sohn seien wohlauf, teilte die Polizei eine Woche nach der letzten Sichtung der beiden mit.

Die Frau sei »im Bundesgebiet angetroffen« worden, heißt es in der Mitteilung. Eine Polizeisprecherin sagte nichts dazu, wo genau das war, ob die Frau sich selbst gemeldet oder etwa eine Polizeistreife sie entdeckt habe. Auch warum die Mutter und ihr Kleinkind die Region verlassen hatten, blieb zunächst unklar.

Die beiden waren zuletzt am Freitag vergangener Woche gesehen worden. Die Kriminalpolizei hatte danach öffentlich mit Fotos nach der 41-Jährigen und dem Jungen gesucht. Diese Öffentlichkeitsfahndung nahmen die Beamten nun zurück. Hinweise auf eine Gewalttat oder strafbares Verhalten hatte es bis dato nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei vor wenigen Tagen.