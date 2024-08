Vermisster in der Donau ist 17 Jahre alter Jugendlicher

Bitte aktivieren Sie Javascript

ULM. Polizei und Rettungskräfte suchen seit Freitag nach einem Jugendlichen, der in Ulm in der Donau untergegangen ist. Das Alter (17) sowie Geschlecht des Vermissten teilte die Polizei erst am Sonntagmittag mit. Am Vormittag hatte es einen dritten Sucheinsatz mit einem Hubschrauber gegeben, der jedoch abgebrochen wurde.Der 17-Jährige hatte nach Polizeiangaben versucht, am Freitagnachmittag mit mehreren anderen Männern durch die Donau von Ulm nach Neu-Ulm zu schwimmen. Dabei sei der 17-Jährige aus dem Alb-Donau-Kreis wohl mehrfach unter Wasser geraten. Aufgrund der starken Strömung sei es den anderen Männern nicht gelungen, ihrem Mitschwimmer zu helfen.

Zeugen sollen dann beobachtet haben, wie die Person unterging. Demzufolge wurde der 17-Jährige zuletzt im Bereich der Herdbrücke im Wasser gesehen. Die Suchmaßnahmen werden fortgeführt. (dpa)