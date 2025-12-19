Vermisste Kugel mit Gin im Bodensee gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach jahrelanger Suche ist ein alkoholischer Schatz aus dem Bodensee geborgen worden. Eine mit Gin gefüllte Kugel, die seit Ende 2022 vermisst worden war, wurde mit Hilfe eines Sonargeräts und eines Tauchroboters gefunden und identifiziert, wie Silvan Paganini vom Schiffsbergeverein mitteilte.

Die Besitzer - sie betreiben ein Catering-Unternehmen in der Schweizer Bodensee-Stadt Romanshorn - bestätigten der Deutschen Presse-Agentur den Fund. Sie hatten in der Vergangenheit jedes Jahr eine Sonderausgabe Gin hergestellt, die 100 Tage lang im See gelagert wurde und dadurch ein besonderes Aroma erlangen sollte.

Als die Edelstahlkugel im Dezember 2022 gehoben werden sollte, war sie verschwunden. Die Gastronomen gingen von einem möglichen Diebstahl aus.

Von Muscheln überwuchert im Bodensee

Auch Polizeitaucher und eine Spezialfirma konnten den Gin damals nicht finden. Nun entdeckte und barg Silvan Paganini mit Spezialgeräten die Kugel - nahe der Stelle, an der sie vermutet worden war. Der Gin-Behälter sei mit einer Kunststoffplane bedeckt und von Muscheln überwuchert gewesen, sagte Paganini der dpa. Die Kugel sei daher zunächst nicht erkennbar gewesen.

Die Kugel fasst rund 230 Liter. Der Gin war von Kunden bereits im Voraus bestellt worden. Als die Kugel verschwand, wurde den meisten Kunden das Geld zurückbezahlt. Jetzt werde der Inhalt an diejenigen verteilt, die auf eine Rückerstattung verzichtet hatten, sagte die Gastronomin Jenny Fisch. »Alle, die an uns geglaubt haben, die kriegen ihren Gin«, sagte sie der dpa. Auch die Finder würden auf jeden Fall etwas abbekommen, fügte sie hinzu.