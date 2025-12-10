Verlorener Weihnachtsbaum sorgt für Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Autofahrer hat bei Donaueschingen mit einem Weihnachtsbaum für einen Verkehrsunfall gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, war der Nadelbaum auf dem Dach des Wagens offenbar nicht richtig gesichert und fiel auf die Straße. Ein nachfolgender Fahrer konnte den Angaben zufolge nicht mehr ausweichen und fuhr über das Nadelgewächs. An dem Auto des 61-Jährigen entstand ein Schaden von 4.000 Euro.

Der mutmaßliche Verursacher war der Polizei zunächst nicht bekannt, muss aber mit Folgen rechnen: Er sei »um eine Anzeige wegen Unfallflucht reicher und einen Baum ärmer«, gab die Behörde bekannt. Ob der herabgefallene Baum tatsächlich für Weihnachten gedacht war, konnte die Polizei nicht sicher sagen. Man gehe wegen der Jahreszeit aber davon aus, sagte ein Sprecher.