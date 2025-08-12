Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Verlobungsring beim Zoll nicht angemeldet - Strafe

Ein Mann plant die Verlobung mit seiner Freundin. Er fliegt mit einem Ring von London nach Karlsruhe - doch da kontrolliert ihn der Zoll.

Hauptzollamt Symbolbild
Der Zoll kontrollierte den Mann bei seiner Einreise aus London. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/DPA
Der Zoll kontrollierte den Mann bei seiner Einreise aus London. (Symbolbild)
Foto: Silas Stein/DPA

Weil er seinen Verlobungsring nicht beim Zoll angemeldet hat, muss ein Mann am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden eine Strafe zahlen. Der Diamantring im Wert von mehr als 2.200 Euro sei für seine in Baden-Württemberg lebende Freundin gewesen, wie das Hauptzollamt Karlsruhe mitteilte. Der Mann reiste aus London ein.

Außerdem habe der 24-Jährige zwei Flaschen Whiskey dabeigehabt, welche er ebenfalls nicht angemeldet hatte. Für die fälligen Einfuhrabgaben und die Strafe musste er insgesamt 1.000 Euro zahlen.

© dpa-infocom, dpa:250812-930-902703/1