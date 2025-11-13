Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Verletzter nach Angriff mit mutmaßlicher Luftdruckwaffe

Ein 51-Jähriger soll einen Mann in Pforzheim mit einer mutmaßlichen Luftdruckwaffe verletzt haben. Danach verschanzte er sich in seiner Wohnung – Spezialkräfte nahmen ihn schließlich fest.

Der mutmaßliche Täter hat mit der Luftdruckwaffe zunächst auf einen Mann eingeschlagen und dann auf ihn geschossen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/DPA
Nach einem Angriff mit einer mutmaßlichen Luftdruckwaffe hat die Polizei in Pforzheim einen 51-Jährigen festgenommen. Der Mann soll zuvor einen anderen Mann mit der Waffe geschlagen und anschließend mehrfach auf ihn geschossen haben, wie die Polizei mitteilte. Der Angegriffene wurde leicht verletzt.

Der Tatverdächtige flüchtete danach in seine Wohnung. Der Bereich wurde vorsorglich weiträumig abgesperrt und das Gebäude umstellt. Trotz mehrfacher Ansprache kam der Mann zunächst nicht heraus.

Spezialkräfte konnten den 51-Jährigen schließlich gegen 20.10 Uhr zum Verlassen der Wohnung bewegen. Er wurde widerstandslos festgenommen. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, hieß es weiter. Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar.

