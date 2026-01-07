Verletzter KSC-Profi Beifus reist aus Trainingslager ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

Für Fußballprofi Marcel Beifus ist das Trainingslager des Zweitligisten Karlsruher SC in Spanien bereits nach dem ersten Tag beendet. Bei einem Zweikampf während einer Übungseinheit zog sich der Innenverteidiger am Dienstag im Estepona eine Knieverletzung zu.

Der 23-jährige Beifus werde aus Andalusien nach Karlsruhe zurückreisen, dort soll er weiter untersucht werden, bestätigte ein KSC-Sprecher. Erst danach werde es eine genaue Diagnose zur Verletzung geben. Zunächst hatten die »Badischen Neuesten Nachrichten« über den Trainingsunfall erichtet.

Testspiel gegen Slavia Prag

Der Kader von Trainer Christian Eichner bleibt bis kommenden Dienstag in Estepona, am Samstag (15.30 Uhr) bestreiten die Karlsruher ein Testspiel gegen den tschechischen Meister Slavia Prag. In die Zweitliga-Rückrunde startet der Tabellenneunte am 17. Januar bei Preußen Münster.