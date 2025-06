Verletzte und sechsstelliger Schaden nach Wohnungsbrand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart haben zwölf Menschen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Vier davon seien ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf etwa 150.000 Euro. Die Ursache des Brands war zunächst unklar.

Das Feuer war demnach in der Nacht auf Mittwoch im ersten Stock in einer Wohnung ausgebrochen. Kurz nach Mitternacht hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht, so der Polizeisprecher. Wie viele Menschen sich zu dem Zeitpunkt im Haus befanden, war zunächst nicht bekannt. Mindestens 35 Menschen wurden laut Polizei evakuiert.

Die Wohnung, die gebrannt hatte, sei nun unbewohnbar. Den Angaben nach konnten die übrigen Bewohner in das Haus zurückkehren. Zur Brandursache ermittelte die Polizei.