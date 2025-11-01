Verletzte und K.-o.-Tropfen-Verdacht nach Halloween-Party

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehrere Menschen sind auf einer großen Halloween-Party in einer Stuttgarter Veranstaltungshalle plötzlich zusammengebrochen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit K.-o.-Tropfen. Mindestens zehn Feierende seien im Kulturhaus Arena verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Sie hätten unter anderem über Unwohlsein und Filmrisse geklagt. Sanitäter versorgten sie vor Ort. Einige wurden auch zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht. Schwere Verletzungen habe niemand erlitten.

Die Symptome der Patienten könnten für einen Einsatz sprechen, sagte der Sprecher weiter. Auch die Verletzten selbst äußerten demnach den Verdacht auf K.-o.-Tropfen. Diese meist geschmacks- und geruchslose Substanz kann binnen kurzer Zeit zu Bewusstlosigkeit führen. Es werde in alle Richtungen ermittelt, so der Sprecher weiter. Dazu sollen die Verletzten nun befragt werden. Zuerst hatte die »Bild« über den Vorfall berichtet.

Feiernde gingen auch selbstständig zum Arzt

Wie viele Menschen letztlich verletzt und ärztlich versorgt wurden, war noch unklar. Einige Feierende seien später auch selbstständig noch ins Krankenhaus gefahren, so der Sprecher.

Ein Großaufgebot von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren in der Nacht zu der öffentlichen Halloween-Party ausgerückt. Auf der Party soll der Rapper Jazeek den Angaben zufolge aufgetreten sein. Wie viele Menschen auf der Party waren, dazu machte die Polizei keine Angaben. Die »Bild« berichtete von etwa 2.000 Besuchern.