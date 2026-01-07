Verletzte nach Brand von Mülltonne in Tiefgarage

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine brennende Mülltonne hat in einem Mehrfamilienhaus in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) für vier Verletzte gesorgt. Die Mülltonne sei am Mittwochmorgen aus bislang unbekannter Ursache in der Tiefgarage des Hauses in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Zwei Menschen hätten beim Verlassen des Hauses leichte Brandverletzungen erlitten, bei zwei weiteren Bewohnern bestehe der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, teilte ein Sprecher auf Nachfrage mit.

Bewohner mit Drehleiter evakuiert

Der Brand hat sich den Angaben des Sprechers zufolge nicht auf die Wohnungen ausgebreitet. Wegen des starken Rauchs seien Bewohner von der Feuerwehr mit Hilfe einer Drehleiter evakuiert worden, hieß es laut Mitteilung.

Zwei Wohnungen seien derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden belaufe sich auf etwa 200.000 Euro. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.