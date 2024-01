Aktuell Land

Verletzte durch Böller in Region Ulm

Mehrere Menschen sind in der Region Ulm durch Feuerwerkskörper verletzt worden. Noch vor Mitternacht war ein Böller in der Hand eines Mann in Ulm explodiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 20-Jährige habe mindestens einige Finger verloren, sagte ein Sprecher. Der Verletzte sei in eine Klinik gekommen.