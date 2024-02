Aktuell Land

Verletzte bei Zusammenprall von Stadtbahnen in Stuttgart

Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Stadtbahnen sind am Freitag in Stuttgart mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Eine Person sei eingeklemmt und müsse befreit werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen. Wie viele Menschen insgesamt verletzt wurden, war zunächst noch unklar.