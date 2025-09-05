Verletzte bei Brand im Mehrfamilienhaus

Das Feuer konnte rechtzeitig gelöscht werden, bevor es sich auf das restliche Wohnhaus ausbreiten konnte. (Symbolbild)

Bei einem Brand in der Wohnung eines Stuttgarter Mehrfamilienhauses sind fünf Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Mit leichten bis schweren Rauchvergiftungen wurden die Betroffenen ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Kurz vor Mitternacht hatten mehrere Anrufer Flammen gemeldet, die aus dem Fenster der Wohnung schlugen. Drei Bewohner des Hauses wurden mit Leitern in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich das Feuer auf das ganze Mehrfamilienhaus ausbreitete. Der Brand war den Angaben zufolge schnell unter Kontrolle. Die Schadenssumme und die Ursache seien bislang unklar, hieß es.