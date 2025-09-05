Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Verletzte bei Brand im Mehrfamilienhaus

Mit Leitern rettet die Polizei Bewohner aus einem brennenden Haus. Fünf Menschen werden verletzt, davon eine Person schwer. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres, die Brandursache ist noch unklar.

Das Feuer konnte rechtzeitig gelöscht werden, bevor es sich auf das restliche Wohnhaus ausbreiten konnte. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Bei einem Brand in der Wohnung eines Stuttgarter Mehrfamilienhauses sind fünf Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Mit leichten bis schweren Rauchvergiftungen wurden die Betroffenen ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. 

Kurz vor Mitternacht hatten mehrere Anrufer Flammen gemeldet, die aus dem Fenster der Wohnung schlugen. Drei Bewohner des Hauses wurden mit Leitern in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich das Feuer auf das ganze Mehrfamilienhaus ausbreitete. Der Brand war den Angaben zufolge schnell unter Kontrolle. Die Schadenssumme und die Ursache seien bislang unklar, hieß es.

