Verkehrsminister fordert bessere Infos zu Bahnbaustellen

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) fordert angesichts der vielen Bahnbaustellen im Land möglichst frühzeitigere Information über Einschränkungen für Reisende und Pendler. Hermann sagte unter anderem mit Blick auf die Bauarbeiten im Zuge der Digitalisierung des Bahnknotens Stuttgart, das Land erwarte von allen beteiligten Akteuren – der Deutschen Bahn, ihrer Infrastrukturgesellschaft DB InfraGO und von den Eisenbahnverkehrsunternehmen – umfassende und frühzeitige Informationen über die Baustellen und einen zuverlässigen Ersatzverkehr. »Die Auswirkungen auf die Fahrgäste müssen so gering wie möglich bleiben.«

Im Großraum Stuttgart stehen in den kommenden Jahren infolge von Stuttgart 21 immer wieder längere Bauarbeiten und Unsicherheiten für die Fahrgäste an, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Aktuell müssen sich die Pendlerinnen und Pendler im Advent rund um Stuttgart für drei Wochen lang erneut auf größere Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen.

Vom 1. bis 21. Dezember sorgen Bauarbeiten für Zugausfälle, Umleitungen und Verspätungen. Das wirkt sich unter anderem auf den Fernverkehr in Richtung München aus. Es könnten nicht alle ICE- und EC-Linien in diese Richtung verkehren. Stattdessen gebe es ein stündliches Direktangebot zwischen den beiden Landeshauptstädten, so die Bahn. Diese Züge brauchen rund zehn Minuten länger. Außerdem werden einige ICE nach München an Stuttgart vorbeigeleitet und halten stattdessen in Esslingen. Die Gegenrichtung ist laut Bahn nicht betroffen.

Fahrplanwechsel Mitte des Monats

Am 14. Dezember ist Fahrplanwechsel. Anfang kommenden Jahres nimmt zwischen Calw und Weil der Stadt die reaktivierte Hermann-Hesse-Bahn ihren Betrieb wieder auf. In Weil der Stadt haben die Fahrgäste dann einen Anschluss an die S-Bahn in Richtung Stuttgart, wie das Verkehrsministerium mitteilte.

In der Region Rhein-Neckar gibt es zukünftig den Angaben zufolge gleichfalls Verbesserungen im Schienenverkehr. So verkehrt künftig die S6 der S-Bahn Rhein-Neckar von Mainz nach Mannheim und fährt über Graben-Neudorf nach Karlsruhe durch – damit entstehen unter anderem Direktverbindungen zwischen Worms und Schwetzingen sowie zwischen Hockenheim und Ludwigshafen.