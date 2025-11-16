Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Vergesslicher Junge löst kurzen Polizeieinsatz in Heidelberg aus

Ein Zwölfjähriger klettert durchs Fenster – die Polizei rückt an. Hinter dem kuriosen Einsatz steckt Kreativität und Vergesslichkeit.

Polizei
Wegen eines vergessenen Schlüssels musste die Polizei in Heidelberg anrücken.(Illustration) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Ein vermeintlicher Einbrecher hat in Heidelberg für einen kurzen Polizeieinsatz gesorgt – und sich dann als einfach nur vergesslicher Zwölfjähriger entpuppt. Eine Zeugin hatte nach Angaben der Polizei gesehen, wie der Junge durchs gekippte Erdgeschossfenster kletterte und in die Wohnung einstieg. Die alarmierten Beamten konnten die Sache schnell auflösen: Kein Beutezug, nur ein kreativer Heimweg, weil der Junge keinen Schlüssel hatte und die Mutter nicht zu Hause war.

© dpa-infocom, dpa:251116-930-298987/1