Vergesslicher Junge löst kurzen Polizeieinsatz in Heidelberg aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein vermeintlicher Einbrecher hat in Heidelberg für einen kurzen Polizeieinsatz gesorgt – und sich dann als einfach nur vergesslicher Zwölfjähriger entpuppt. Eine Zeugin hatte nach Angaben der Polizei gesehen, wie der Junge durchs gekippte Erdgeschossfenster kletterte und in die Wohnung einstieg. Die alarmierten Beamten konnten die Sache schnell auflösen: Kein Beutezug, nur ein kreativer Heimweg, weil der Junge keinen Schlüssel hatte und die Mutter nicht zu Hause war.