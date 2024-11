Vergessenes Essen auf dem Herd? Ehepaar stirbt bei Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Brand in Ellwangen (Ostalbkreis) hat die Polizei die Leichen von zwei Senioren in ihrer Wohnung entdeckt. Es sei bislang davon auszugehen, dass wohl Essen auf dem Herd vergessen worden sei und sich entzündet habe, so die Polizei. Teile der Küche seien in Brand geraten. »Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die beiden Senioren aufgrund einer Rauchgasintoxikation bewusstlos und verstarben in der Folge«, teilte die Polizei mit.

Das Ehepaar sei bereits am Sonntag gefunden worden, nachdem Angehörige die beiden 88-Jährigen nicht erreichen konnten und die Polizei alarmiert hatten. Da es aus Wohnung nach Rauch gerochen habe, sei auch die Feuerwehr angerückt.