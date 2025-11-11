Vergessene Handbremse löst mehrere Unfälle in Renningen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Vier beschädigte Autos und Schäden an einem Haus - und das alles wegen einer vergessenen Handbremse. Das rollende Auto eines 64-Jährigen hat im Landkreis Böblingen mehr als 20.000 Euro Schaden verursacht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann hielt mit seinem Fahrzeug am Sonntag demnach auf einer Straße in Renningen an und stieg aus. Dabei habe er vergessen, die Handbremse anzuziehen.

Sein Auto sei mit geöffneter Fahrertür rückwärts gerollt und habe zwei geparkte Autos gestreift. Anschließend sei es gegen das Heck eines weiteren Wagens geprallt, der dadurch gegen die Mauer und die Treppe eines Wohnhauses geschoben worden sei.

Als der 64-Jährige bemerkte, dass sein Fahrzeug rollte, versuchte er den Angaben zufolge hineinzuspringen und die Handbremse zu ziehen. Die Unfälle habe er jedoch nicht verhindern können. Der Mann sowie eine 27 Jahre alte Frau, die in einem der Autos saß, das der rollende Wagen streifte, blieben laut Polizei unverletzt. (dpa)