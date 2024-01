Verdächtiger Gegenstand bei Flüchtlingsheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen eines nach Sprengstoff aussehenden Gegenstandes in der Nähe einer Flüchtlingsunterkunft in Singen (Landkreis Konstanz) hat die Polizei am Freitagabend Spezialisten angefordert. »Wir warten auf einen Entschärfertrupp«, sagte ein Polizeisprecher. Die Fachleute sollten prüfen, ob von dem Gegenstand wirklich eine Gefahr ausgehe. Sicherheitshalber seien Bewohner des vorderen Teils der Unterkunft in den hinteren Teil geschickt worden. Das Gebäude liege weit genug entfernt, sagte der Sprecher.