Verdächtiger Gegenstand auf Gleis: Murgtalbahn gesperrt

Wegen eines verdächtigen Gegenstands ist die Strecke der Murgtalbahn am Dienstag für den Zugverkehr gesperrt worden. Um was genau es sich handelte, war nach Angaben einer Polizeisprecherin zunächst unklar und sollte ermittelt werden. Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft hatten den Gegenstand bei einer jährlichen Kontrollbegehung auf freier Strecke nahe Bischweier (Kreis Rastatt) entdeckt. Die Strecke wurde am Nachmittag gesperrt. Es gab Zugausfälle und ein erhöhtes Reiseaufkommen am Bahnhof in Rastatt.